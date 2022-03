Previsão do tempo

A previsão do tempo para esta quarta-feira, em Curitiba, segue desagradando ao “curitibano raiz” (pelo menos aquele que adora um friozinho) até o sábado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o calor segue forte nos próximos dias, mas sem previsão de chuvas relevantes ao longo de hoje. É a partir de sábado que o tempo vira.

De acordo com o Simepar, no sábado a máxima não deve ultrapassar os 20°C na região da capital, com possibilidade de chuvas. O mesmo cenário se observa na previsão para o Litoral, com máxima um pouco maior (23°C). Pelo menos até terça-feira o Paraná estará sob influência dessa frente fria.

Voltando para a previsão de hoje (quarta, dia 9), o dia será quente, com máxima prevista em 28°C em Curitiba. “Em algumas regiões na encosta de serras, como em Curitiba e região metropolitana, podem ocorrer chuvas de forma isolada”, disse o meteorologista Fernando Mendes.