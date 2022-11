A semana vai ser de tempo bom em Curitiba e em grande parte do Paraná. Apesar disso, as primeiras horas da manhã devem ter um friozinho, nos próximos dias. Segundo o Simepar, o ar seco vai impedir a formação de nuvens de chuva. Entre o Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e no Norte Pioneiro há possibilidade de chuvas bem localizadas e rápidas, especialmente à tarde. Já na faixa Leste, entre a RMC e o Litoral, a nebulosidade fica variável, com chuviscos ocasionais.

Em Curitiba, a segunda-feira (7) será de sol, com a máxima de 18°C e sem chance de chuva. Para o decorrer da semana, pode surgir chuviscos ocasionais na capital, mas nada acentuado. O dia mais quente será na quinta-feira (10) com a possibilidade da temperatura bater 26°C.

Já no litoral, sol nesta segunda-feira, na maior parte do dia. Durante o período da tarde, chance de chuva em Guaratuba. Algo rápido e nada muito rigoroso. Para os próximos dias, o tempo no litoral vai seguir o de Curitiba. Friozinho logo cedo, com a temperatura se elevando com o passar das horas. Boa semana a todos!