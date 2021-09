O calorão em Curitiba, que teve máxima registrada nesta quarta-feira (08) de 30,4ºC, acabou trazendo chuva no final da tarde. A mudança brusca no tempo fez a Defesa Civil emitir alerta de chuvas intensas, com risco de raios, vendaval e granizo. O alerta tem vigência de seis horas.

Não só Curitiba, mas vários pontos do estado também registraram tempo instável. Em Cianorte, por exemplo, os ventos passaram de 70 km/h, de acordo com informações repassadas pelo Simepar.

No final desta tarde, pode haver chuvas fortes e pontuais em toda a região metropolitana e também em outras áreas do estado, como Norte, Noroeste e Campos Gerais.

Frente fria avança pelo estado

Com a chegada da frente fria, pode haver aumento da nebulosidade e as temperaturas máximas já começam a cair de forma expressiva por todo o estado. Em Curitiba, a máxima que chegou a 30ºC nesta quarta-feira, despenca para 15ºC. Na quinta-feira, o calor não ultrapassa 20ºC.

