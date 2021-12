A região metropolitana de Curitiba está sob alerta amarelo de chuvas intensas desde a manhã desta segunda-feira (13). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 10h da terça-feira (14). As temperaturas que se elevaram nos últimos dias em Curitiba e na região, aliadas à umidade que chega com os ventos mudam as condições do tempo. A chuva deve ficar, pelo menos, até a sexta-feira (17) na capital.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 mm/hora e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia até a manhã de terça-feira. Os ventos tendem a ser intensos, com risco de chegarem a velocidades entre 40 km/hora e 60 km/hora. No entanto, o instituto prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além da região metropolitana da capital, as áreas que também estão sob o alerta a amarelo no Paraná são o Norte Pioneiro, Centro Oeste, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Leste e Centro-Sul.

Como se proteger

As instruções para casos de tempestade são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

