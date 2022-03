Calouros da Universidade Federal do Paraná, do campus de Palotina, tiveram queimaduras graves pelo corpo depois de receber trote com creolina. A substância é um desinfetante e germicida comumente utilizada em granjas, aviários, canis e estábulos.

O trote ocorreu na quarta-feira (30) e cerca de 25 calouros ficaram feridos. Na manhã desta quinta (31), os estudantes registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia de Palotina.

Em nota, a Universidade Federal do Paraná afirmou ser contra violência em trote e disse que a recepção dos calouros deve ser um momento de alegria e interação com os veteranos. “A UFPR não tolera nenhum tipo de violência e o episódio infeliz envolvendo calouros em Palotina é um caso isolado. A direção do Setor Palotina já abriu o processo de apuração de responsabilidade sobre esta ação de trote violento que resultou em queimaduras nos calouros”.

O Reitor Ricardo Marcelo Fonseca enfatizou na nota: “em primeiro lugar me solidarizo com os calouros e suas famílias, que deveriam estar em um momento de comemoração, alegria e não de dor. Porém, ressalto que a UFPR está indignada e que tomaremos rigorosas e imediatas medidas de apuração de responsabilidades, na medida que temos tolerância zero com relação ao trote violento e todas as demais formas de violência física, verbal ou mesmo simbólica”.

Por fim, a UFPR informou que qualquer estudante ou membro da comunidade que presenciar qualquer ato violento, discriminatório ou constrangedor com relação à recepção dos calouros pode realizar denúncia pelo telefone 41-984021131 ou por meio dos endereços de e-mail alertatrote@ufpr.br e acolhe.sipad@ufpr.br.