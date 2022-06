A Câmara Municipal de Curitiba concluiu nesta segunda-feira (13) a análise da proposta de lei que autoriza o Executivo a firmar acordo com Fazenda Rio Grande, no ajuste do limite territorial entre os dois municípios. Chancelada em segundo turno por unanimidade, a mensagem agora segue para a sanção do prefeito Rafael Greca.

A proposta está em trâmite na casa desde novembro de 2021 e é resultado de um estudo liderado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e o IAT (Instituto Água e Terra). Com a mudança, Curitiba perderia cerca de 0,3623 hectares. O anexo da proposição indica as coordenadas exatas do novo limite territorial (confira).

A discussão em primeiro turno da semana passada foi acompanhada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, Sandro da Proteção (Pros). Depois do aval dos vereadores dos dois municípios, o ajuste territorial será votado pelos deputados estaduais. Na semana passada, a matéria tramitava nas comissões do Legislativo de Fazenda Rio Grande.

