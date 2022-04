Um gambá da espécie Gidelphis albiventris se tornou assunto na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) ao aprontar travessuras no local durante alguns dias.

Na semana passada, funcionárias da limpeza encontraram algumas lixeiras reviradas e o mistério se instaurou para descobrir o responsável. O animal foi encontrado passeando pelo plenário. Tratado como mascote até o seu recolhimento, na manhã desta terça-feira (05) o gambá foi encaminhado para o Parque Passaúna, pela Rede de Proteção Animal.

Os técnicos deixaram uma armadilha para o gambá no dia anterior, por isso o recolhimento foi nesta manhã. Antes disso, o animal foi filmado passeando pelos corredores e jardim. Na sexta-feira (1º), ele entrou na sala das comissões, que fica no subsolo do Palácio Rio Branco. A retirada do animal do local ocorreu com o apoio de um veterinário. A escolha do Passaúna foi pelo espaço que há no local e por haver outros grupos de animais semelhantes.

LEIA TAMBÉM:

>> Bicicletas compartilhadas devem voltar para as ruas de Curitiba; saiba quando e como!

>> 5G é ativado em Curitiba após instalação de antenas; PR foi escolhido para estrear tecnologia de operadora

“Ele faz parte da fauna silvestre de Curitiba. Então, é um animalzinho que deve ser encaminhado para a soltura na nossa região”, informou Fabiano Cruzara, veterinário da Rede de Proteção Animal. Cruzara também destacou que não se deve tocar ou tentar capturar por conta própria um animal silvestre. “Ninguém deve mexer. Tem que ter conhecimento técnico. No caso do gambá, ele machuca mesmo”, explicou.

Em caso de achado de animais silvestres, a orientação é entrar em contato com o Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS). O telefone de contato para Curitiba é o (41) 3249-6130.

A retirada do gambá da Câmara foi realizada pela Rede de Proteção Animal porque o espaço é um prédio público. Por isso, o CAFS não foi acionado.