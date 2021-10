Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto a uma panificadora na tarde de segunda-feira (11), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações da ocorrência, os suspeitos estavam armados e levaram o dinheiro do caixa e pertences de clientes. As imagens só foram divulgadas na manhã desta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As primeiras imagens, feitas por uma câmera externa, mostram um veículo azul estacionando em uma rua próxima da padaria. Dois homens descem. Depois, eles aparecem no vídeo interno do estabelecimento, agindo como se fossem clientes. Logo em seguida, os suspeitos dando voz de assalto. O assalto durou cerca de dois minutos.

Ao jornal Meio Dia Paraná, uma funcionária que preferiu não se identificar explicou que um dos homens disse que estava armado. “Disse que estava armado, falou para não anunciar nada porque tinham mais dois esperando. Que, se fizesse alguma coisa, eles iam atirar. Passa a grana, passa rápido, está demorando demais”, relatou.

As imagens de outras câmeras também flagraram os dois suspeitos deixando a padaria. Eles entram no carro azul e vão embora. Ao Meio Dia Paraná, a Polícia Civil de São José dos Pinhais disse que usou as imagens para identificar os suspeitos. Um deles já foi preso em flagrante. O veículo do assalto também foi apreendido. Um terceiro suspeito, que provavelmente dirigia o carro, também está sendo procurado.

