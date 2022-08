Imagens do circuito interno de segurança do Parque das Pedreiras, local onde ficam a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, vão ajudar a polícia a entender as circunstâncias da morte de Phelipe Francisco Lourenço, de 24 anos, durante uma festa universitária realizada num dos mais conhecidos cartões postais de Curitiba. Uma coletiva de imprensa na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deve trazer novas revelações. No vídeo, Phelipe aparece no canto superior direito.

Em nota, os organizadores da festa Muvuca lamentam o ocorrido e informam que as imagens já estão de posse da polícia. “As imagens registradas pelas câmeras de monitoramento demonstram que, após o encerramento do evento e saída total do público, o jovem retornou ao complexo da Pedreira pulando o muro lateral externo e se dirigindo a uma área de acesso restrito, que faz divisa com a Ópera de Arame, local onde ocorreu a queda. Nas imagens não foram encontrados sinais de confronto ou agressão contra o jovem”, diz a nota.

Ainda segundo a nota, “no mesmo instante em que foi identificado o acidente, as equipes de socorristas prestaram os atendimentos emergenciais e deslocaram o jovem, ainda em vida, até o hospital mais próximo, por meio da ambulância presente no local. As equipe policiais poderão, por meio das imagens, elucidar o fato ocorrido de forma adequada”.

Após a constatação da morte de Phellipe, houve quebra-quebra de um quiosque na frente da Ópera de Arame. A mãe do jovem deu entrevista ao G1 pedindo justiça e acesso às câmeras para ver o que mostram as imagens.