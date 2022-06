O palco da Capela Santa Maria, tradicional espaço da música erudita na cidade, vai reunir, neste fim de semana, Beatles, Shakespeare e madrigais ingleses dos séculos 16, 17 e 18. Serão três dias de shows do espetáculo Let it be or not to be, que mistura música e teatro. As apresentações serão na sexta-feira (10), no sábado (11) e domingo (12).

A ideia da mistura musical surgiu como parte da Semana Cultural Britânica. O horário na sexta e do sábado será às 20h. No domingo, a Camerata sobre ao palco às 18h30.

Os maiores hits do quarteto de Liverpool serão executados pela Camerata Antiqua de Curitiba com direção musical e regência de Mara Campos. A plateia reviverá sucessos como Yellow Submarine, She’s Leaving Home, Eleanor Rigby e Across the Universe, entre outras composições do quarteto que influenciou questões sociais e culturais.

No palco, quatro atores interpretarão Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon. Eles também irão declamar trechos de textos e poemas do grande dramaturgo inglês William Shakespeare.

A riqueza musical britânica também será celebrada com obras que abrangem mais de 500 anos.

“Amor, ligações afetivas, sentimentos, questões sociais, temas políticos são constantes nas obras inglesas, iniciando no século 16 até os dias de hoje, a partir do florescimento do madrigal da era Elisabetana até o fenômeno britânico conhecido como Os Beatles”, explica Janete Andrade, coordenadora musical.

A volta no tempo também será proporcionada com a execução da peça Pastime with Good Company, escrita pelo rei Henrique VIII (1491-1547). Obras de Thomas Morley (1558-1602), John Dowland (1563-1626) e Henry Purcell (1659-1695) completam o programa desse concerto inusitado.

A entrada custa R$ 35 (inteira) e o ingresso pode ser adquirido pela plataforma Minha Entrada. O concerto também poderá ser assistido ao vivo na apresentação de sábado, pelo YouTube do Instituto Curitiba de Arte e Cultura



Serviço

Camerata Antiqua de Curitiba: Beatles, Shakespeare e os Madrigais Ingleses

Datas: sexta (10/6), às 20h; sábado (11/6) e domingo (12/6), às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro)

Ingressos pelo Minha Entrada.

Transmissão ao vivo no sábado (11/6), às 18h30, pelo YouTube

