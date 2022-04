Imagens de uma câmera de segurança de uma residência que fica em frente à Linha Verde (BR-476), em Curitiba, flagraram um acidente inusitado na noite de segunda-feira (11). Por volta das 23h, próximo ao viaduto da Avenida Comendador Franco, o vídeo mostra um caminhão arrastando um carro por alguns metros. Não informações sobre feridos.

A impressão dos moradores do local é que, no momento do acidente, o motorista do caminhão parece não ter percebido que o carro estava sendo arrastado. “Acho que ele não viu. Só parou depois que um outro carro sinalizou para ele encostar”, disse um morador da residência.

O vídeo foi encaminhado à Tribuna do Paraná. Não há informação se houve necessidade de socorro à possíveis vítimas. No site dos Bombeiros não há registro de atendimento a essa ocorrência neste horário, em Curitiba. “Provavelmente, o caminhão foi mudar de faixa e não viu o carro. E o carro girou na frente e foi arrastado. Não temos uma versão oficial”, completou o morador.

