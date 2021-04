Uma colisão traseira entre um ônibus do transporte público e um caminhão deixou sete passageiros feridos na manhã desta quinta-feira (22), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 8h, na Avenida Rui Barbosa, próximo ao Parque Linear do Rio Ressaca. Segundo informações de populares, uma criança estava entre os feridos.

O ônibus envolvido no acidente era um articulado, que foi surpreendido com a colisão na traseira. Quando o caminhão bateu, o impacto movimentou a estrutura do ônibus e os passageiros acabaram balançando e caindo. Entre as sete pessoas feridas havia uma criança e quatro mulheres. O motorista também se machucou, mas de forma leve, por isso, não precisou de atendimento.

O Siate foi acionado para prestar socorro às vítimas, a maioria com ferimentos de leves a moderados. O trânsito chegou a ficar complicado na região por causa do acidente, mas o fluxo voltou ao normal na sequência dos eventos de socorro.