Um acidente envolvendo a colisão de um caminhão numa passarela na Rodovia do Xisto (BR-476) deixa o trânsito lento na região no fim da tarde desta quarta-feira (1°). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na altura do km 146, na região da Vitória Régia.

LEIA TAMBÉM:

>> Chuva não dá trégua e causa mais estragos nesta quarta-feira em Curitiba

>> Com medo do aumento da covid-19, ACP recomenda uso de máscaras

Com o acidente, a rodovia foi totalmente interditada no sentido Araucária e segue sem previsão de liberação. Há também lentidão na pista sentido Curitiba. O motorista do caminhão, um homem de 65 anos, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”