Na manhã deste domingo (09), por volta das 10h37, um caminhão baú utilizou a área de escape do quilômetro 667,3, da BR-376, na descida da Serra do Mar em Guaratuba, Litoral do Paraná, no sentido Santa Catarina.

As câmeras de monitoramento da via flagraram o momento em que o motorista optou por utilizar o sistema para evitar acidentes. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o condutor percebeu uma pane nos freios do caminhão e, por já conhecer a funcionalidade da área, optou por utilizar o dispositivo.

LEIA TAMBÉM:

>> “Quando perdi os freios, só pensei em Deus e na família”, diz caminhoneiro salvo por área de escape; Vídeo!

>> Caminhão com 11 toneladas de carga evita grave acidente ao usar área de escape da BR-376; Vídeo!

Mais uma vida foi salva pela área de escape do km 667,3 sentido sul da BR-376 neste domingo! Por volta das 10h37 um caminhão baú adentrou o dispositivo após perceber pane no sistema de freios. O motorista, que já conhecia o sistema, optou por utilizá-lo ao perceber o problema. pic.twitter.com/j00M6A6yOs — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 9, 2022

A Arteris Litoral Sul fez a remoção do veículo do local e orientou o motorista a reparar o problema antes de seguir viagem.

Web Stories