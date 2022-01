Um caminhão saiu da pista da Estrada do Ganchinho e caiu em rio sobre a Ponte do Rio Iguaçu, no limite de município entre Curitiba e São José dos Pinhais, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não resistiu e morreu no local.

O trabalho para a retirada do corpo demorou aproximadamente duas horas. A Estrada do Ganchinho está bloqueada nos dois sentidos para o trabalho dos Bombeiros no local. De acordo com informações do jornal Boa Noite Paraná da RPC, por causa da correnteza do rio, a equipe de resgate não soube informar se há mais vítimas.

