Um acidente envolvendo dois caminhões, sendo um deles carregado com combustível, complicou o trânsito no Contorno Sul, na região da Cidade Industrial de Curitiba, na manhã desta terça-feira (30). Foi uma colisão traseira e um dos caminhões envolvidos ficou atravessado na via e está com vazamento de combustível. Ninguém ficou ferido.

Apenas um veículo por vez estava passando no Contorno Sul, na pista que segue sentido BR-277. O congestionamento aconteceu também pela marginal por conta da lentidão na via principal. Por volta das 8h50, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou a pista por completo para desfazer o “L” da carreta, permitindo a liberação da pista.

O outro caminhão envolvido no acidente ficou com a traseira completamente destruída e conseguiu parar no canteiro central da via. Houve congestionamento também para quem segue no contorno sentido Fazenda Rio Grande.

