O tombamento de um caminhão-cegonha no km 77 do Contorno Leste, em Curitiba, gerou congestionamento durante a manhã e o início da tarde deste sábado (19). Após a colisão, três automóveis que estavam no caminhão-cegonha foram lançados para o meio da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, que aconteceu por volta das 9h, ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem em um caminhão, que fechou a passagem e causou o acidente.

Além da ocorrência, motoristas curiosos causaram outro acidente, após diminuírem a velocidade na pista contrária. “Durante a remoção, é comum que os curiosos acabem diminuindo a velocidade. Com isso, um outro caminhoneiro diminuiu demais e foi acertado por outro caminhão, que bateu atrás”, afirmou o policial rodoviário Wilson Wizenffat, ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, deste sábado.

Cegonheira tombou e derrubou veículos na pista. Foto: Reprodução/RPC.

O caminhão-cegonha saía do município de Campo Largo e tinha como destino final a cidade de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista, que não se feriu no acidente.

No início da tarde, a PRF já havia destombado o caminhão-cegonha e os carros que caíram foram resgatados por dois guinchos. O motorista do outro caminhão, que ocasionou o acidente, não foi identificado.

Veículos que caíram na pista foram resgatados por dois guinchos. Foto: Reprodução/RPC.