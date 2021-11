O motorista de um caminhão carregado com 9,6 toneladas de papel higiênico precisou utilizar a área de escape na BR-376 na terça-feira (2), na descida da Serra do Mar em Guaratuba, Litoral do Paraná. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o veículo precisou deixar a pista para evitar um possível acidente. O vídeo foi divulgado no Twitter da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná e de Santa Catarina. O motorista não saiu ferido.

Segundo a Arteris Litoral Sul, após perceber falha nos freios no km 664, o condutor seguiu a sinalização e só foi parar 3 km depois. Após a frenagem em uma área pretegida, o caminhão percorreu 88 metros adiante. O trecho é o mesmo que o ônibus do time de futsal de Umuarama tombou e matou duas pessoas no começo de julho.

Essa área de escape foi inaugurada em 2019, e desde então 165 vidas foram salvas com 90 atendimentos.

Área de Escape

As áreas de escape são recursos de emergência e são destinados aos veículos pesados que por algum motivo precisam parar imediatamente para evitar um acidente na região de Serra do Mar. No trecho que liga Curitiba ao litoral e a Santa Catarina, pela BR-376, são dois espaços que já evitaram ao menos 309 colisões, salvando 460 vidas. Uma das áreas foi instalada em 2019 e contou com testes feitos por pilotos profissionais.

A construção desses espaços é uma solução de engenharia indicada para trechos com fortes declives. A combinação entre falta de manutenção em veículos associada a imperícia de condutores, excesso de velocidade e não utilização de freio motor, faz com que veículos pesados se transformem em verdadeiras “bombas-relógio”, sem controle a partir da perda de freios em descidas de serras.

Uma colisão em descida é semelhante a uma bola de boliche que vai arrastando tudo e dependendo da carga que o caminhão transporta, o risco passa a ser ainda maior. Diante desse cenário, as áreas de escape surgem como importante recurso de emergência.

