O motorista de um caminhão carregado com 11 toneladas de materiais para obra precisou utilizar a área de escape na BR-376, na terça-feira (04), na descida da Serra do Mar em Guaratuba, Litoral do Paraná, no sentido Santa Catarina. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o veículo precisou deixar a pista para evitar um possível acidente.

O vídeo foi divulgado no Twitter da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná e de Santa Catarina. O motorista não ficou ferido.

+Leia mais! “Quando perdi os freios, só pensei em Deus e na família”, diz caminhoneiro salvo por área de escape; Vídeo!

Segundo a Arteris Litoral Sul, o motorista já conhecia o dispositivo de segurança e entrou na área de escape no km 667,3 e percorreu 50 metros do dispositivo após a frenagem em uma área protegida (veja o vídeo).

⚠️Atenção!⚠️



Área de Escape interditada no km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC, devido a uma nova entrada.



O motorista, que já conhecia o dispositivo, conduzia um caminhão com carga de 11 toneladas de canos e materiais para obra e adentrou 50 metros da área. pic.twitter.com/1wEc6XVLIN — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 4, 2022

Áreas de escape

As áreas de escape são recursos de emergência e são destinados aos veículos pesados que por algum motivo precisam parar imediatamente para evitar um acidente na região de Serra do Mar.

Esse dispositivo no km 667,3 é equipado com duas pontes rolantes sobre trilhos, o que facilita a remoção dos caminhões após a utilização. Com 150 metros de extensão, a nova área de escape é preenchida com cinasita (pequenas bolas de argila expandida), com até 1,1 metro de profundidade. Foi criado em 2019 e os testes de homologação foram acompanhados por engenheiros da Universidade de São Paulo (USP) que tiveram apoio da Volvo. Foram utilizadas carretas de 23 a 48 toneladas, em velocidades entre 60 km/h e 120 km/h.

Vídeo mostra decisão correta do motorista em utilizar a área de escape, evitando assim um grave acidente. Foto: Reprodução.

Web Stories