Na manhã deste sábado (22), um caminhão carregado com 13 toneladas de tecido apresentou falha no sistema de freios e precisou utilizar a Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, motorista e passageiro saíram ilesos.

Na manhã deste sábado (22), a @Arteris_ALS registrou uma entrada na Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. Após apresentar falha nos freios, o caminhão com 13 ton. de tecidos adentrou 50m no dispositivo. Condutor e passageiro saíram ilesos. pic.twitter.com/Vo2oHLB3Rt — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 22, 2022

