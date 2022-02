Uma carreta que carregava ácido sulfúrico tombou nesta quarta-feira (16) na BR-376, na região de Guaratuba, litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no acidente. No sentido Santa Catarina, uma faixa está liberada para o trânsito, mas provoca congestionamento de três quilômetros.

De acordo com a PRF o acidente aconteceu próximo das 8h no quilômetro 668 da rodovia, no sentido Garuva, em Santa Catarina. Com o tombamento da carreta carregada de ácido sulfúrico pode ter ocorrido vazamento, o que ainda não foi confirmado pelas equipes no local. O trecho é muito perigoso e já foi palco para graves acidentes.

Nas redes sociais da PRF, a informação que somente a faixa direita está liberada para o trânsito. Com a lentidão e movimento na estrada, uma fila de veículos chegou a três quilômetros no local.