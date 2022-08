Um acidente envolvendo um caminhão com combustível na BR-376, no Contorno Sul, em frente a Volvo, na Cidade Industrial de Curitiba, deixa o trânsito interditado em ambos os sentidos. Não existe previsão de liberação por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A região do acidente fica na Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira.

Segundo a PRF, a interdição ocorreu às 7h55 no KM 590, após um acidente envolvendo um caminhão de combustível, que perdeu o controle e tombou no canteiro central da via. O trecho é bem movimentado durante todo o dia, mas em horários de pico, o problema é crônico faz algum tempo.

Policiais que acompanham a ocorrência informam que há muito vapor de combustível no local, já que houve derramamento de volume considerável de gasolina.

Trânsito complicado no Contorno Sul

Bombeiros bloquearam o trânsito dos dois lados para atender a ocorrência. Foto: Divulgação/PRF.

Ao verificar o Wase, percebe-se que tudo está parado com sinalização de viaturas. Não existe a informação de pessoas feridas no acidente.