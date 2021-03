Um caminhão bi-trem com problemas mecânicos bloqueou totalmente a Rua Carmelina Cavassin, nesta quinta-feira (4), próximo ao cruzamento com a Rua Sofia Dubiella, no bairro Abranches, em Curitiba. O gigante ficou atravessado na rua e impediu a passagem de outros veículos.

+Leia mais! Encontrado corpo de homem que estava soterrado após deslizamento em empresa de Curitiba

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), responsável por administrar o trânsito em Curitiba, agentes de trânsito permaneceram no local fazendo a orientação aos motoristas.

O veículo foi retirado por volta das 11h20 desta quinta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

Foto divulgação: SETRAN/PR