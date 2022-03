O tombamento de um caminhão na tarde deste domingo (6) na BR-277, em Paranaguá, Litoral do Paraná, deixa a rodovia totalmente interditada no sentido praias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi na altura do km 6.

Até por volta das 15h, a PRF ainda não havia detalhado o tempo que será necessário para a liberação da pista, mas informou que o bloqueio da rodovia se deve ao derramamento de uma carga de soja.

Uma foto divulgada pela PRF mostra que o caminhão está atravessado na BR-277, próximo de um viaduto.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) estão no local prestando atendimento à ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

