O derramamento de uma carga de terra de um caminhão em Curitiba causa o bloqueio de uma faixa da Avenida Brigadeiro Franco, na altura do cruzamento com a Avenida Iguaçi, no Centro, em Curitiba. Os toletes de terra caíram do caminhão e atrapalham a passagem dos veículos.

A Avenida Brigadeiro Franco, que neste trecho tem quatro faixas, teve que ficar com uma delas interditada por causa da obstrução. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), estão no local e orientam os motoristas até a retirada da terra a limpeza do local.