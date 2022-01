O motorista de um caminhão carregado com 12 toneladas de suco precisou utilizar a área de escape na BR-376, nesta sexta-feira, pouco antes da virada do Ano-Novo, na descida da Serra do Mar em Guaratuba, Litoral do Paraná, no sentido Santa Catarina. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o veículo precisou deixar a pista para evitar um possível acidente.

+ Leia também: Mega da Virada 2021 saiu para uma aposta simples e um bolão. Confira!

O vídeo foi divulgado no Twitter da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná e de Santa Catarina. O motorista e passageiros não saíram feridos.

A @Arteris_ALS registrou ontem uma nova entrada na Área de Escape no km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. Após falha no sistema de freios, uma carreta, carregada com 12 ton. de suco, adentrou 95 metros do dispositivo. O condutor e passageiro saíram ilesos. pic.twitter.com/wNOn6NT860 — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 1, 2022

Segundo a Arteris Litoral Sul, após falha no sistema de freios, o condutor entrou na área de escape no km 671,7 e percorreu 95 metros do dispositivo após a frenagem em uma área protegida.

+ Leia mais: Tempo firme, estável e com sol forte no litoral na chegada de 2022

Histórico

Na BR-376, a primeira estrutura foi inaugurada em agosto de 2011 no km 671,7. As áreas de escape são construídas nas margens de rodovias, geralmente em trechos de descida de serra para desacelerar veículos desgovernados. A estrutura é planejada com faixa de acesso direcionada para uma caixa de profundidade de até 1,1 metro preenchida com argila expandida.