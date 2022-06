Um caminhão desgovernado invadiu uma casa na tarde desta quarta-feira (22) e deixou duas pessoas feridas no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. A residência fica na Rua Wilson Dacheux Pereira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo, que estaria sem freio, passou em velocidade pela Rua Cascavel, esquina Paulo Setubal e “entrou com tudo derrubando parte da casa”, diz o registro da ocorrência da PM.

Relatos do local informam que o motorista teve ferimentos leves. Uma mulher que estava dentro da casa também ficou levemente ferida. Para a retirada do caminhão do local, será preciso escorar a estrutura da casa, para evitar desabamento.

O carro de uma motorista de aplicativo de carona foi atingido ainda na rua, no semáforo. Antes de invadir a casa, o veículo quase acertou um cachorro.

