Um acidente envolvendo um caminhão do Corpo de Bombeiros, na madrugada deste sábado (3), deixou uma militar ferida na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros voltavam do atendimento de uma outra ocorrência na rodovia, quando, por volta das 4h, o motorista perdeu o controle da direção na altura do km 45. Chovia no momento do acidente.

De acordo com a PRF, antes do tombamento do caminhão dos Bombeiros, a mesma equipe de resgate tinha trabalhado em um outro acidente na BR-116, no km 26, onde um primeiro tombamento de caminhão, por volta das 21h20 da sexta-feira (2), foi seguido de incêndio. Não houve vítimas neste acidente, mas o atendimento durou mais de seis horas.

Na primeira ocorrência, equipes da concessionária que administra o trecho também prestaram atendimento no local.

Já no caso do tombamento do caminhão dos Bombeiros, que foi a segunda ocorrência, a militar ferida foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba.