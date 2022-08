Um acidente impressionante deixou um idoso de 79 anos com graves ferimentos, no final da manhã desta sexta-feira (05), em um trecho bastante conhecido por colisões envolvendo veículos e trens que cruzam o local. Trata-se da Rua Osiris Del Corso, no bairro Cajuru, que é cortada pela linha do trem. O idoso foi encaminhado ao Hospital Cajuru com ferimentos graves.

O idoso conduzia o caminhão que acabou separado da carreta com o impacto da batida entre os gigantes.

Caminhão ficou sem a carreta e o caminhoneiro encaminhado em estado grave ao hospital. Foto: Reprodução.

Segundo o Tenente Venturini, do Corpo de Bombeiros, a cinemática do acidente foi bastante grave. “A vítima está com suspeita de fratura de arcos costais e o idoso, de 79 anos, foi encaminhado ao Hospital Cajuru”, disse.

Funcionários de um Cmei que fica ao lado do local do acidente prestaram os primeiros atendimentos à vítima. “Foi um acidente bastante importante, mas ele não corre risco de morte”, destacou o tenente.

Local perigoso

O trecho em questão é bastante perigoso e já foi palco de graves acidentes. Em 2020, uma mulher morreu após um ônibus bater contra um trem. Moradores do entorno, inclusive, têm medo pelo histórico de acidentes no trecho da linha férrea que cruza o asfalto.

O local já foi, inclusive, alvo de promessas de candidatos à prefeitura de Curitiba nas últimas eleições. Em outro caso, um carro foi arrastado por mais de 100 metros pelo trem.

Outro acidente, em dezembro de 2018, deixou 25 pessoas feridas.