Um caminhão pegou fogo, no início da manhã desta terça-feira (26), no quilômetro 74 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo em chamas fez com que a via, sentido São Paulo, fosse completamente interditada por trinta minutos, por volta das 8h. O veículo ficou completamente destruído e as chamas alcançaram parte das árvores que margeiam a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e se o motorista teve algum ferimento.

É fogo!!

Este é o segundo caso de caminhão que pega fogo nas rodovias do Paraná. Nesta segunda-feira (25), no quilômetro 675 da BR-376, em Guaratuba, no sentido Santa Catarina, outra carreta também foi tomada pelas chamas. O movimento no local, que normalmente é intenso, ficou ainda mais complicado por conta do retorno e da grande movimentação de veículos por causa da volta do feriadão de Tiradentes.

