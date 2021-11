Um caminhão está enroscado em fios de telefonia e provoca congestionamento nesta quinta-feira (4), na Avenida da Integração, no Bairro Alto, em Curitiba. A via é importante para a região, pois faz conexão entre a capital e Pinhais, na Região Metropolitana. Além de prejudicar o trânsito, os moradores estão com receio de uma possível falta de luz ou mesmo, de uma explosão no transformador.

LEIA TAMBÉM:

>> GM se joga no estilo futebol americano pra prender suspeito em Curitiba

>> Pai de santo e mais um suspeito são presos por estupro de menores em Curitiba e região

>> Nova loja do Max Atacadista será inaugurada nesta sexta-feira em Colombo

Segundo relatos, os fios estão soltos desde a quarta-feira (3). O caminhão tentou passar pela rua, mas ficou preso entre a cabine do motorista e o carreta que transporta a carga. “Se arrebentar vai apagar o transformador, e aí todo mundo fica sem luz. Já teve um estouro”, avisou uma testemunha em mensagem enviada para a Tribuna do Paraná.

A Copel foi informada da ocorrência e uma equipe de emergência está no local no início desta tarde, para recolocar os fios em uma posição segura. Um congestionamento se formou na Avenida Integração que tem enorme fluxo de veículos durante todo o dia.

Fiação foi danificada. Foto: Colaboração

Web Stories