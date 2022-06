Na manhã da última quinta-feira (02), um caminhão carregado com 12 toneladas de areia percebeu uma pane no sistema de freios e decidiu usar a área de escape da BR-376, que fica na altura do km 667 no sentido Santa Catarina, em Guaratuba. No entanto, segundo revela o vídeo publicado pela concessionária Arteris Litoral Sul, o condutor do veículo entrou na área de escape pela faixa lateral da área com cinasita – feita com bolinhas de cerâmica que absorvem o impacto.

LEIA TAMBÉM:

>> Portão de colégio cai e deixa idosa ferida em Colombo na tarde desta sexta-feira

>> Defensoria Pública oferece atendimento a quem sofreu golpe por WhatsApp

Na manhã da última quinta-feira (02), o motorista de um caminhão carregado com 12 ton. de areia percebeu uma pane no sistema de freios, e optou por utilizar a Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O condutor saiu ileso.



(+) pic.twitter.com/au3QeX6kmk — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) June 3, 2022

O motorista, ao perceber que entrou na faixa lateral, conseguiu evitar o acidente e virou o caminhão para a faixa com cinasita já quase no fim da área de escape. A concessionária Arteris, ao perceber a condução errada do veículo, reforçou a utilização correta do dispositivo: é preciso conduzir o veículo até a faixa com cinasita, para que o impacto seja absorvido.