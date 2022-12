Um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com um automóvel na BR-277, na faixa sentido Litoral, por volta das 13 horas deste domingo (04). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na região da Serra do Mar, na altura do km 40. Uma mulher e uma criança foram socorridas com ferimentos leves.

Por causa do acidente, a faixa sentido Litoral foi interditada. O trânsito de veículos segue em sistema pare e siga na região.