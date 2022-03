Um caminhão bateu na madrugada desta quarta-feira (2), na praça de pedágio desativada em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. O impacto foi forte, destruiu placas de sinalização e atingiu cabines que antes realizam o pagamento do pedágio. O motorista não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão segue no local e equipes estão trabalhando na sinalização para evitar novos acidentes. Não existe previsão de retirada da carreta que está atravessada, mas não impede o transito sentido interior do estado.

Além desse acidente, um outro envolvendo um caminhão com soja deixa lento o trânsito no sentido Curitiba. Equipes da PRF precisou jogar serragem na pista devido à enorme quantidade de óleo impregnado. O trecho está liberado, mas é preciso tomar cuidados para não se envolver em um novo acidente. A princípio sem vítimas.

