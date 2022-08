Serra do mar

Um acidente entre dois caminhões chegou a interditar totalmente a pista da BR-277 no início da tarde desta segunda-feira (15), sentido Litoral, altura do km 39. O acidente foi informado por volta das 12h40, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas teria ocorrido perto das 12h10. Por volta das 13h10, o trânsito foi totalmente liberado na região. Por sorte, não houve feridos.

Segundo a PRF, a colisão foi traseira ocorreu já no município de Morretes. Duas equipes da PRF realizaram o atendimento do acidente. Não há informações sobre o tamanho da fila de veículos que se formou até a liberação do trecho.

Nas imagens divulgadas pelas equipes, é possível perceber que a cabine do caminhão que colidiu na traseira do outro veículo ficou totalmente destruída.