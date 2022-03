Atenção para quem decidiu descer a Serra do Mar nesta sexta-feira (11), com destino às praias do Paraná, pela BR-277. Um acidente com tombamento de um caminhão durante a madrugada causou derramamento de carga na via, bloqueando parcialmente o tráfego de veículos no sentido Litoral. Por volta as 11h30, a fila de veículos chegava a 10 quilômetros na rodovia.

O acidente aconteceu no município de Morretes, na altura do KM 42. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros estão trabalhando no local para organizar o trânsito e também desobstruir a pista, permitindo assim que os viajantes sigam seu caminho. Ainda não há previsão de liberação total da pista.