Um acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pela Rua Dr. Roberto Barrozo, no bairro Mercês, em Curitiba, por volta das 15h30 desta segunda-feira (22). No local, um caminhão caçamba carregado com uma carga de terra tombou e acabou interditando duas pistas da via. Não há relatos de feridos. E mesmo com o bloqueio, o trânsito flui sem lentidões na região.

LEIA AINDA – Cabine vai parar longe de carreta após acidente na BR-376. Rodovia ficou bloqueada por horas

Em novembro do ano passado, neste mesmo lugar, o muro do terreno de um prédio em construção caiu após as fortes chuvas que atingiram Curitiba. A queda não deixou feridos, mas provocou um enorme barulho devido à quantidade de terra que desceu em direção às obras do edifício, assustando os vizinhos. Apesar do susto, a edificação não foi comprometida, como confirmou a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi), na época.

Muro não aguentou a pressão da chuva e cedeu no bairro Mercês, em Curitiba, no dia 26 de novembro, no mesmo local onde o caminhão tombou, nesta segunda-feira (22). Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.