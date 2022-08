Um erro de cálculo terminou com muita confusão em um acidente na Rua João Wislinski, bem na rotatória com a Estrada do Santa Cândida e Rua Máximo João Koop, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Nas primeiras horas da manhã um caminhão rentou contornar a rotatória no sentido da avenida Theodoro Makiolka, mas não resistiu à força centrífuga da trajetória.

Ainda não se sabe se o motorista faltou às aulas de física ou se foi traído pelo excesso de velocidade (que certamente é inversamente proporcional a uma conversão segura), mas ele não conseguiu fazer o contorno e o caminhão tombou. Durante toda a manhã o veículo ficou atravessado na pista, tornando caótico o trânsito para quem passa pela região.

Uma equipe da Secretaria de Trânsito foi ao local para orientar quem passava por ali. No início da tarde o caminhão começou a ser retirado. O ângulo da pista, especificamente nesta curva e neste sentido, é negativo, o que prejudica o bom caminho dos motoristas.

As imagens foram enviadas pelo leitor Roberto Minol Abiko pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias (41) 99683-9504. Ele informa que este tipo de acidente é bem comum na região. Participe você também.