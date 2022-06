O tombamento de um caminhão na manhã desta quarta-feira (15), na BR-277 Norte, provoca bloqueios no trânsito na região de Campo Largo, no sentido Curitiba da rodovia. O acidente foi na altura do km 105, debaixo de um viaduto. A fila de veículos é significativa na região. Não há previsão para liberação do tráfego.

O motorista do caminhão não se feriu. Segundo informações do local, por volta das 13h, o bloqueio era total na pista sentido Curitiba. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) trabalhavam na remoção do caminhão do local. O caminhão estava carregado com carga seca.

+ Leia mais: Restaurante Madalosso desmente fake news sobre bolsonaristas, após montagem circular nas redes sociais

O trecho do acidente fica no Jardim Guarany, em Campo Largo, no viaduto Soldado Lucas Liça, inaugurado em 2021. Antes da obra, esse trecho da BR-277 era considera um dos mais perigosos da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix