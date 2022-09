Um capotamento de um caminhão na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, deixou a pista no sentido Curitiba interditada por duas horas na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi por volta das 6h50, na altura do km 525, na região industrial. Não houve feridos.

Conforme a PRF, o caminhão que tombou trafegava no sentido Ponta Grossa-Curitiba, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou batendo no barranco e tombando sobre a pista. O caminhão estava vazio, sem transportar carga.

Ainda segundo a PRF, a rodovia no sentido Curitiba foi parcialmente interditada das 6h50 até as 8h. O desvio do fluxo de veículos gerou fila de cerca de três quilômetros.