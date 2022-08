Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (30) em Curitiba, no km 590 do Contorno Sul, BR-376, no sentido Ponta Grossa. A região do acidente fica na Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba.

De acordo com informações do Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento do caminhão provoca bloqueio em uma das pistas da rodovia, causando um congestionamento que chegava a 4 km de fila, por volta das 10h30. Ao meio-dia, a rodovia foi totalmente interditada pela PRF, para a remoção do veículo por um guincho.

Devido ao congestionamento, a orientação da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas é evitar a região e buscar rotas alternativas. Não há informações sobre feridos e sobre o que causou o acidente.

