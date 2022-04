Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão interditou a BR-116, no km 29, sentido São Paulo, no município de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu perto das 11h30 deste sábado (23) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal no Paraná, não há previsão para liberação do tráfego.

Ainda não se sabe se há vítimas neste acidente.

+ Leia também: Após temporal com granizo e estragos no Paraná, veja a previsão do tempo!

Segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt, já se formou um congestionamento de pelo menos 5 km na pista interditada. No sentido contrário, por medidas de segurança há controle no tráfego de automóveis. Há 1 km de fila registrada por ali.

Reprodução / Arteris