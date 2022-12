Um caminhão bitrem carregado de calcário tombou no Contorno Norte, na região do bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. A cabine pegou fogo e ficou completamente destruída. O acidente, que ocorreu próximo a um viaduto, provoca um congestionamento de quatro quilômetros na manhã desta sexta-feira (30). O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bateu na mureta e tombou para o lado de fora do viaduto. Ao perceber o início do incêndio, outros motoristas que passavam no local, ajudaram o condutor a deixar a cabine e auxiliaram a apagar o fogo. Mesmo assim a cabine ficou completamente incendiada.

Mais transtorno no Contorno

Com o acidente, o congestionamento chega ao município de Almirante Tamandaré, ou seja, são quatro quilômetros de fila, pois somente uma pista está sendo utilizada. O caminhão tombado segue no local e não existe prazo para a retirada.

