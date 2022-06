Na manhã deste sábado (11), um grave acidente na BR-116 envolvendo dois caminhões deixou três pessoas mortas. O acidente aconteceu no Contorno Leste, no limite de São José dos Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A batida ocorreu por volta das 6h da manhã, mas somente às 9h uma das vias foi liberada e, às 11h, todo o tráfego foi liberado. Com o acidente no km 92 sentido São José dos Pinhais, a fila de congestionamento chegou a 20 km. O trânsito seguia lento no local por volta das 13h.

Segundo informações da Polícia Rodoviária do Paraná (PRF), um caminhão seguia sentido São José dos Pinhais quando outro caminhão, que vinha na pista contrária, invadiu a via de sentido contrário, resultando em uma colisão frontal.

A carga de frutas foi saqueada por moradores da região e outros motoristas que passaram pelo local.