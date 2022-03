Os motoristas de caminhões com Peso Bruto Total (PBT) maior que dez toneladas devem ficar atentos porque os veículos voltarão a ser fiscalizados na Linha Verde (BR-476), em Curitiba, a partir de 14 de março. Com isso, o tráfego desses veículos com tais características ficará proibido em dias úteis, das 7h às 9h e das 17h às 19h. A fiscalização será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) de segunda a sexta-feira, do Pinheirinho ao Atuba (entre o Km 120,9 e o Km 142,8). Nos outros horários, os caminhões poderão trafegar, mas somente pela faixa da direita.

Nos fins de semana e feriados, a Linha Verde estará liberada para o tráfego dos caminhões de carga com mais de dez toneladas. A Setran fará a fiscalização do trânsito na Linha Verde em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seguindo o convênio assinado e renovado entre a Prefeitura e a União.

Segundo a Setran, a medida busca proporcionar maior fluidez e segurança no tráfego nos horários de maior fluxo e leva em conta a vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2021, firmado entre União e Prefeitura, por intermédio do Ministério da Justiça.

Os horários para tráfego de caminhões estão previstos na Cooperação Técnica e na Portaria nº 11 de 18 de fevereiro de 2022 da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito e foram definidos em conjunto com representantes do setor de cargas.

“A restrição de horários para a circulação de caminhões no trânsito da Linha Verde já se mostrou eficaz em anos anteriores e melhora o fluxo de veículos nos horários de pico da manhã e no fim da tarde”, afirma Rosangela Battistella, superintendente da Setran.