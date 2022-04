A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um homem com os pés e mãos amarrados dentro de um caminhão na BR-116, em São José dos Pinhais, na manhã desta quarta-feira (20). A polícia constatou que o homem era o motorista do caminhão, que foi encontrado inconsciente. O veículo estava carregado com pizzas congeladas.

LEIA TAMBÉM:

>> Caminhoneiro é sequestrado e carga é incendiada por criminosos na BR-376

>> Feriado de Tiradentes movimenta estradas do Paraná; acompanhe em tempo real

Imediatamente, a equipe da PRF realizou a medição dos sinais vitais e acionou o resgate para o atendimento médico da vítima. O motorista foi encaminhado para o Hospital Municipal de São José dos Pinhais.

A cabine do caminhão foi encontrada revirada, mas a carga restou intacta. O caminhão foi restituído à empresa responsável e posteriormente o motorista deverá prestar depoimento. A ocorrência foi registrada como roubo de veículo, sequestro e cárcere privado.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Bento e Lorenzo se encontram Pantanal Jove é picado por uma cobra Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana