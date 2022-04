Um caminhão carregado com laranjas pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (20) na BR-376, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba (RMC). Por volta das 2h30, Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e constatou que o motorista do caminhão havia sido vítima de sequestro.

Segundo a PRF, quando os policiais rodoviários federais chegaram ao local, junto com o Corpo de Bombeiros, eles encontraram o caminhão em chamas. O veículo teria sido incendiado pelos suspeitos do sequestro.

A informação foi confirmada minutos depois da chegada da equipe, quando o motorista foi encontrado a cerca de 200 metros de distância do local do incêndio. No relato do motorista à A PRF, ele informou que foi abordado por dois homens em Campo Largo, na RMC, em um posto de combustíveis. Depois, sob vigilância dos criminosos, o motorista teria sido levado até o local da ocorrência.

A PRF disse que fez o registro da ocorrência e orientou o motorista a fazer um boletim de ocorrência (B.O.) na Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e nem sobre bens que possam ter sido roubados.

