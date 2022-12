Três dias após o deslizamento de terra que atingiu ao menos 15 veículos e interditou totalmente a BR-376, em Guaratuba, um caminhoneiro que escapou por pouco de ser levado pela enxurrada esteve no local para recuperar pertences pessoais que estavam dentro da cabine do seu caminhão, resgatado pelas equipes que trabalham no local.

Edcarlos Lima Paiva relatou à repórter Dulcinéia Novaes, da RPC, os momentos de pânico que viveu na noite da última segunda-feira (28), quando teve seu caminhão arrastado pelo deslizamento de terra.

“Meio desesperador né. Meio não, inteiro. Na hora que eu escutei a pancada, vindo descendo água, aquele barulho todo, chovendo, aí eu só segurei no volante e aí a terra já veio e me jogou pro outro lado da rodovia”, conta o caminhoneiro, que acredita que se estivesse dez metros para frente não teria escapado.

Com medo de ser atingido por novos deslizamentos, Paiva deixou seu caminhão para trás para buscar um lugar seguro, já que a chuva não parava de cair. “Abri a porta e saí, peguei as coisas e saí com a água pela canela porque atravessou a pista né. E aí saí, porque estava estralando tudo e vai que desce mais coisa aí, e seguia chovendo”.

O caminhoneiro, que é de Limeira, interior de São Paulo, lamenta pelas outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que ele e foram atingidas em cheio pela enxurrada. “Atrás (de mim) tinha um monte de caminhão porque parou tudo. Tinha dois carros na minha frente, mais um outro, mais um caminhão, e eles todos foram embora, ficaram soterrados lá”, conta.

Caminhão do motorista, após o deslizamento. Foto: PRF/divulgação.

Ainda bastante abalado, Paiva acredita ter nascido de novo e agora pretende recuperar o seu caminhão para seguir trabalhando. “Nossa Senhora, muita emoção ver a minha ferramenta de trabalho no estado que ficou. Mas foi um livramento, por Deus. Agradeço a Deus por estar aqui contando história”, complementa.

Trabalhos de resgate e limpeza

Apesar do tempo seguir bastante instável na região do desmoronamento, no km 669 da BR-376, as equipes o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e os funcionários da Arteris, concessionária que administra a rodovia, conseguiram avançar um pouco nos trabalhos de limpeza da pista e conseguiram abrir uma passagem em meio à terra acumulada sobre a pista. Agora já é possível atravessar de um lado para outro do deslizamento.

Já as buscas pelas pessoas desaparecidas prosseguem, mas até o momento o número de vítimas segue sem alterações desde a tarde de terça-feira (29) – seis pessoas foram resgatadas com vida e dois óbitos foram confirmados.

A maior preocupação das equipes que trabalham no local é a possibilidade de que novos deslizamentos ocorram. Por isso, parte dos trabalhos está concentrada na parte de cima do morro, que ainda tem muita água acumulada. As equipes tentam drenar essa água para tentar estabilizar o terreno e dar maior segurança para que as equipes de resgate possam ter acesso aos veículos soterrados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível informar o número exato de pessoas desaparecidas na região e as equipes de salvamento informaram que a lama pode ter arrastado ao menos cinco caminhões e 10 carros.

Bloqueios na rodovia

Enquanto os trabalhos prosseguem no local, a ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 segue interditada, sem previsão de liberação. Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC.

Com a desinterdição da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, agora são duas rotas alternativas para a ligação entre os dois estados – a outra possibilidade é via BR-470 e BR-116.

Informações sobre desaparecidos

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones do Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.

