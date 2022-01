Um caminhão despencou do Contorno Norte, no final da manhã desta quarta-feira (26) trancando por completo a Rua Orlando Prucci, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A rua passa por baixo do contorno através de uma trincheira. O caminhoneiro ficou gravemente ferido.

O motorista foi retirado das ferragens por populares, o que é extremamente perigoso e não recomendado pelos profissionais de atendimento de urgência pelo risco de lesões gravíssimas. Depois, foi atendido e encaminhado de helicóptero ao hospital.

O acidente pode ter sido causado quando o motorista tentou evitar bater na traseira de um carro que estava parado no Contorno Norte. Ao cair, o veículo bateu com a cabine contra grades de proteção, o que causou bastante destruição.

A carga ficou espalhada pela pista e a energia elétrica, bem como linhas de comunicação, foram cortadas. O trânsito está complicado no trecho.

