Nesta quarta-feira (08), manifestações realizadas por caminhoneiros bloqueiam parcialmente 11 pontos em rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná, segundo levantamento feito pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (FETRANSPAR). A entidade, que representa mais de 20 mil empresas no Paraná, repudia os atos.

A Federação destacou em nota que nenhum dos protestos, motoristas ou empresas do setor de transporte estão presentes, sendo movimentados isolados e praticados por profissionais autônomos que não fazem parte da Federação.

A entidade reforçou que desconhece o teor da pauta e salienta que o direito de ir e vir das pessoas que estão nas estradas, bem como dos transportadores que necessitam trafegar levando suas cargas, precisam ser respeitados. “Nessas localidades onde ocorrem as manifestações, cidades correm o risco de desabastecimento de produtos essenciais que chegam via transporte rodoviário”, ressaltou a Federação, em nota.

Por fim, a entidade disse que qualquer pauta de reivindicação deve ser resolvida com diálogo entre as categorias e autoridades competentes, sem que se prejudique o tráfego em estradas ou dentro das próprias cidades.

Estradas com bloqueios parciais pelo Paraná:

• Assaí – PR-090 – KM 343

• Bocaiuva do Sul – BR-476

• Céu Azul – BR-277

• Paranavaí – BR-376 – KM 110

• Piên – PR-420

• Ponta Grossa – BR-376 – KM 502

• Realeza – PR-182

• Rolândia – PR-170 – KM 78

• Medianeira – BR-277 – KM 667

• Santo Antônio da Platina – BR-153 e PR -439

• Wenceslau Braz – PR-092 – KM 253

